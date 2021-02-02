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رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بحث في وضع قطاع الاتصالات مع الوزير طلال حواط، حيث قدم له الوزير نتائج اداء القطاع عن سنة ٢٠٢٠
Lebanon 24
02-02-2021
|
18:14
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