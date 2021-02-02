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أخبار عاجلة
واشنطن تعتبر ما حصل في بورما انقلابًا عسكريًا وتستعد لخفض مساعداتها
Lebanon 24
02-02-2021
|
18:29
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