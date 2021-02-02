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السعودية تعلق السماح بدخول غير المواطنين والدبلوماسيين وعائلاتهم مؤقتا لقادمين من 20 دولة

Lebanon 24
02-02-2021 | 19:29
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