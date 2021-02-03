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الرئيس الايراني: فليعلم الجميع أنه لن تتغير أي مادة في الاتفاق النووي ولن يضاف إليه أي عضو جديد
Lebanon 24
03-02-2021
|
09:21
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