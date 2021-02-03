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مسلم لـLBCI: ارتفاع كبير وواضح بالعنف الاسري بنسبة 96.5 بالمئة خصوصًا خلال فترة كورونا والخط الساخن الذي وضعناه كان بمثابة خلاص للضحايا والمعنفات
Lebanon 24
03-02-2021
|
10:28
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