أبيض لـLBCI: كلما انتشر كورونا بطريقة أوسع في مجتمع ما كلما اقتربنا من "مناعة القطيع" والدراسات العلمية أكدت أن الاشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا لم يصابوا بعوارض جانبية

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