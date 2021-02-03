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أبيض لـLBCI: كلما انتشر كورونا بطريقة أوسع في مجتمع ما كلما اقتربنا من "مناعة القطيع" والدراسات العلمية أكدت أن الاشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا لم يصابوا بعوارض جانبية

Lebanon 24
03-02-2021 | 11:16
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