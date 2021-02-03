أبيض لـLBCI: الشرط المطلوب للقاحات هو مرورها بدراسة علمية وفي لبنان لدينا لجنة علمية تتأكد من أن اللقاحات الواصلة إلى البلد مُعترف بها من منظمة الصحة العالمية

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