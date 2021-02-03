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عون اكد لوفد الجمعية اللبنانية لاولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية ضرورة تطبيق القانون المعروف بـ" قانون الدولار الطالبي" بكل مندرجاته كما اقره مجلس النواب

Lebanon 24
03-02-2021 | 13:19
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03/02/2021 16:31:10 Lebanon 24 Lebanon 24
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03/02/2021 16:31:10 Lebanon 24 Lebanon 24
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