عون اكد لوفد الجمعية اللبنانية لاولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية ضرورة تطبيق القانون المعروف بـ" قانون الدولار الطالبي" بكل مندرجاته كما اقره مجلس النواب

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