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عميد الإعلام في "القومي" لـ"الجديد": مجموعة مسلّحة تابعة للنائب أسعد حردان اقتحمت مكتب الحزب في البترون أمس ولم يحصل إشكال لأنّه لا يوجد أحد في المكتب

Lebanon 24
03-02-2021 | 14:38
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