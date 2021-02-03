عميد الإعلام في "القومي" لـ"الجديد": مجموعة مسلّحة تابعة للنائب أسعد حردان اقتحمت مكتب الحزب في البترون أمس ولم يحصل إشكال لأنّه لا يوجد أحد في المكتب

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