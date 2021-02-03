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سماع دوي إنفجار في الجنوب تبين أنه ناتج عن إنفجار طائرة استطلاع إسرائيلية (NBN)
Lebanon 24
03-02-2021
|
15:02
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