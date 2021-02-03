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الجيش قام باقفال مسربين من ساحة إيليا و تحويل السير عن المسلك الغربي المؤدي إلى دوار إيليا

Lebanon 24
03-02-2021 | 19:33
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