أخبار عاجلة

المجموعة التي تم اعتقالها كانت لديها عدة أهداف بالعاصمة أديس ابابا (العربية)

Lebanon 24
03-02-2021 | 21:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
كرامي: لو كانت استقالتي ذات فائدة لقدمتها الآن على الهواء و"نحنا اختصاص استقالة"
lebanon 24
04/02/2021 01:58:15 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو فاعور: وزير المالية قال إن كل الأموال التي كانت في ذمّة المالية للمستشفيات الخاصة دُفعت وحسب التوقعات سترتفع أعداد الوفيات في الأيام المُقبلة وعملية التلقيح طويلة وليست سهلة
lebanon 24
04/02/2021 01:58:15 Lebanon 24 Lebanon 24
خلدون الشريف: المبادرة الفرنسية التي كانت مجمّدة ستخرج إلى العلن من جديد لكن بصيغةٍ جديدة قد تكون من دون سعد الحريري
lebanon 24
04/02/2021 01:58:15 Lebanon 24 Lebanon 24
خلدون الشريف: المبادرة الفرنسية التي كانت مجمّدة ستخرج إلى العلن لكن بصيغةٍ جديدة
lebanon 24
04/02/2021 01:58:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2021-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:48 | 2021-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2021-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:43 | 2021-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:24 | 2021-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:38 | 2021-02-04
01:29 | 2021-02-04
01:18 | 2021-02-04
01:07 | 2021-02-04
01:01 | 2021-02-04
00:20 | 2021-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website