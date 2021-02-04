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نداء انساني: مريض في مستشفى اوتيل ديو بحاجة الى 3 وحدات دم من فئة o+ للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم 03 759836

Lebanon 24
04-02-2021 | 11:06
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