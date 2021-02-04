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سفير أديس أبابا في الخرطوم: إثيوبيا ستعمل على الخيارات التي تناسبها في حال عدم استجابة السودان لدعوات الحل الودي والسلمي لقضية الحدود

Lebanon 24
04-02-2021 | 12:48
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