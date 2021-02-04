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معلومات الـ"LBCI": مدعي عام الجنوب القاضي رهيف رمضان كلّف شعبة المعلومات بإجراء مسح كامل للكاميرات لمعرفة المسار الذي سلكته سيارة لقمان سليم قبل إغتياله وبتفريغ "داتا" هاتفه الخلوي وتحليلها

Lebanon 24
04-02-2021 | 12:56
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