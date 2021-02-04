معلومات الـ"LBCI": مدعي عام الجنوب القاضي رهيف رمضان كلّف شعبة المعلومات بإجراء مسح كامل للكاميرات لمعرفة المسار الذي سلكته سيارة لقمان سليم قبل إغتياله وبتفريغ "داتا" هاتفه الخلوي وتحليلها

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