وزيرة الإعلام: من الضروري أن نصل لتغطية مجتمعية بنسبة 80% وهناك هواجس لدى المواطن مرتبطة باللقاح من الناحية العلمية وعلينا بهذا السياق أن نحدّ من المعلومات الكاذبة

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