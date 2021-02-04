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مجلس الأمن الدولي يعرب عن قلقه العميق من إعلان حالة الطوارئ في ميانمار ويدعو إلى الإفراج عن المحتجزين (رويترز)

Lebanon 24
04-02-2021 | 18:28
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