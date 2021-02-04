أخبار عاجلة

واشنطن: نعمل على تشكيل جبهة موحدة مع أوروبا للتفاوض مع إيران

Lebanon 24
04-02-2021 | 18:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
محكمة العدل الدولية: العقوبات الأميركية على إيران تخل بالتزامات واشنطن باتفاقية الصداقة بين البلدين عام 1955
lebanon 24
04/02/2021 21:52:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير إسرائيلي: واشنطن لن تهاجم إيران... وسنضطر للعمل بشكل مستقل لإزالة الخطر
lebanon 24
04/02/2021 21:52:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني: سنرحب بعودة واشنطن للاتفاق النووي إذا أرادت وإذا كانت لا تنوي العودة فعليها أن تعلن ذلك
lebanon 24
04/02/2021 21:52:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: بمجرد عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي ستكون التزاماتنا على جدول الأعمال
lebanon 24
04/02/2021 21:52:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
21:38 | 2021-02-04
21:34 | 2021-02-04
20:59 | 2021-02-04
20:52 | 2021-02-04
20:51 | 2021-02-04
20:38 | 2021-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website