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السفيرة الأميركية في بيروت: نطالب بإجراء تحقيق سريع في هذه الجريمة وغيرها من عمليات القتل التي لم يتم تحديد المسؤولين عنها

Lebanon 24
04-02-2021 | 19:52
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باسيل: بالرغم من كل ما حصل مع الادارة الاميركية هذا لا يمس بعلاقتنا مع الشعب الاميركي ونعتبر الجريمة التي ارتكبتها الادارة الحالية بحقي والتي سارعت الى الاعلان عنها يوم تأكدت من خسارتها الى الانتخابات الرئاسية يجب التحقيق فيها وبأسبابها
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