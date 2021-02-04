سامي الجميل للعربية: اتوجه الى المسؤولين في كل الدول لأقول ان الاحرار في لبنان رهينة بيد الميليشيات المسلحة المتحكمة على الارض وتسيطر على منظومة سياسية مستسلمة للسلاح.

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