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سامي الجميل للعربية: اتوجه الى المسؤولين في كل الدول لأقول ان الاحرار في لبنان رهينة بيد الميليشيات المسلحة المتحكمة على الارض وتسيطر على منظومة سياسية مستسلمة للسلاح.

Lebanon 24
04-02-2021 | 20:14
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