الجميّل: نحمّل حزب الله كل ما يحصل في لبنان من انهيار كامل لان وجود الميليشيا والشبكة الامنية الموجودة في كل منطقة تضع لبنان بحالة تفلت كامل أمنياً ولا نعرف متى تنتهي الاغتيالات ونتخوف على كل الاحرار

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