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الجميّل: القوى الامنية ممنوعة من القيام بدورها وهي تأتمر بالسلطة السياسية التي هي مكبّلة ومستزلمة وتابعة لحزب الله ما ينعكس على عمل الاجهزة التي تضع عليها السلطة حدودا

Lebanon 24
04-02-2021 | 20:29
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