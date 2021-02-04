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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعرض أن يكون "الوسيط النزيه" في أي محادثات بين الولايات المتحدة وإيران

Lebanon 24
04-02-2021 | 21:34
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