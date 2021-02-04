أخبار عاجلة

بايدن يعلن أن الولايات المتحدة ستستقبل 125 ألف مهاجر سنوياً: وقعت أمراً تنفيذياً لمساعدة اللاجئين والنازحين

Lebanon 24
04-02-2021 | 22:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
تأثير بايدن.. "جحافل المهاجرين" تنطلق إلى الولايات المتحدة
lebanon 24
05/02/2021 00:52:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن: الولايات المتحدة لن تغيب عن الساحة الدولية بعد الآن
lebanon 24
05/02/2021 00:52:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن: جاهزون للعمل مع الصين بما يصب في مصلحة الولايات المتحدة
lebanon 24
05/02/2021 00:52:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن: أخبرت بوتين بأن عهد تراخي الولايات المتحدة تجاه الهجمات السيبرانية قد انتهى
lebanon 24
05/02/2021 00:52:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:22 | 2021-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:10 | 2021-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:20 | 2021-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:17 | 2021-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:51 | 2021-02-05
00:38 | 2021-02-05
00:30 | 2021-02-05
00:14 | 2021-02-05
23:33 | 2021-02-04
23:22 | 2021-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website