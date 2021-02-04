القيادية في تيار "العزم" ميرفت ملحم عبر الـ"LBCI": الرئيس ميقاتي كان يدعو للحث على تعزيز الأمن الاستباقي في طرابلس لعدم حصول أي تخريب وكلامه عن حمل السلاح جرى تفسيره بشكل خاطئ

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