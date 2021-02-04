وزني للـmtv: كل حساب فوق المليون دولار سيخضع لضريبة ١% لمرة واحدة بموجب هذه الموازنة والمودع الجديد لن يأتي قبل أن يتأكد من أنّ المصارف ستعطيه أمواله

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