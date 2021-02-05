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الحكومة اليمنية: نرحب بما ورد في خطاب بايدن حيال تأكيد أهمية دعم الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة في اليمن

Lebanon 24
05-02-2021 | 00:30
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