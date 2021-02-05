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وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية: كلمة بايدن تؤكد التزام واشنطن بالعمل مع الأصدقاء والحلفاء لحلّ الصراعات

Lebanon 24
05-02-2021 | 12:46
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