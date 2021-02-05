معلومات "الجديد": إنتهاء إجتماع لجنة متابعة تدابير "كورونا" بعد إجتماعٍ دام لـ 3 ساعات صدرت عنه توصية بإعادة فتح البلاد على 4 مراحل ابتداء من 8 شباط على أن تمتد كل مرحلة لأسبوعين

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