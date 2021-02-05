مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا: المجتمع الدولي سيدعم نتائج الانتخابات وسيراقب من تم انتخابه اليوم على الحكومة الليبية المقبلة أن تحصل على ثقة البرلمان خلال 21 يوماً

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