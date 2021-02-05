مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا: يجب على الحكومة المقبلة أن تلتزم بخارطة الطريق وإجراء الانتخابات في موعدها وأن تطبق اتفاق وقف إطلاق النار وتخرج المرتزقة

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