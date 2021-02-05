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دياب في بداية اجتماع اللجنة الوزارية لكورونا: الإقفال كان بهدف منع الانهيار وعدد الإصابات في العناية الفائقة كان قد وصل إلى أعلى سقف من قدرة القطاع الصحي اللبناني على التعامل معه واحتوائه

Lebanon 24
05-02-2021 | 17:01
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