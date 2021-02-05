دياب: بالنيابة عن اللبنانيين جميعًا أتوجه بالشكر إلى الجسم الطبي وكل العاملين في المواجهة مع وباء كورونا في مختلف مواقعهم والذين يقومون بجهد كبير في خدمة وطنهم

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