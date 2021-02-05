دياب: سوف نفتح البلد جزئيًا وسنواصل تطبيق تدابير صارمة وسنكمل بإقفال بعض القطاعات وسوف نفتح بعض القطاعات جزئيًا وسنسمح لبعض القطاعات بالعمل وفق شروط محددة

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