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قائد القوات الجوية الإيرانية: نراقب بدقة تحركات القوات الأجنبية في مياه الخليج وبحر عمان

Lebanon 24
05-02-2021 | 17:37
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