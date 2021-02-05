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اللجنة الوزارية تقرر تمديد الاقفال التام مع خطة فتح تدريجي على ٤ مراحل بفارق اسبوعين (NBN)

Lebanon 24
05-02-2021 | 19:35
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