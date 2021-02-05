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وزير الصحة: تم التأكيد على التعاون مع كل المبادرات لتأمين لقاحات من قبل أي جهة ترغب بتأمين لقاحات من الخارج ونتمنى أن يستمر زخم هذه المبادرات

Lebanon 24
05-02-2021 | 19:38
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