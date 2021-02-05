ابو شرف للـLBCI: لا خلاص الا باللقاح أو بالعزل لتخفيف انتشار الفيروس ومن الضروري ان نحصل على مناعة مجتمعية تفوق ٨٠% بأسرع وقت وخفض نسبة المصابين والوفيات

Lebanon 24