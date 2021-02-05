16
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
13
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
الخارجية الأردنية ترحب بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية وتأمل نجاحها في إدارة المرحلة الانتقالية لحين إجراء الانتخابات
Lebanon 24
05-02-2021
|
20:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
الخارجية السعودية ترحب بنتائج التصويت على تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة
Lebanon 24
الخارجية السعودية ترحب بنتائج التصويت على تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة
05/02/2021 21:44:08
05/02/2021 21:44:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الكويت ترحب بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة
Lebanon 24
الكويت ترحب بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة
05/02/2021 21:44:08
05/02/2021 21:44:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية المصرية ترحب بنتائج التصويت على السلطة التنفيذية في ليبيا
Lebanon 24
الخارجية المصرية ترحب بنتائج التصويت على السلطة التنفيذية في ليبيا
05/02/2021 21:44:08
05/02/2021 21:44:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء فرز الأصوات في الجولة الأخيرة لاختيار أعضاء السلطة التنفيذية الليبية (سكاي نيوز)
Lebanon 24
بدء فرز الأصوات في الجولة الأخيرة لاختيار أعضاء السلطة التنفيذية الليبية (سكاي نيوز)
05/02/2021 21:44:08
05/02/2021 21:44:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
هذه تفاصيل خطة اعادة فتح البلد
Lebanon 24
هذه تفاصيل خطة اعادة فتح البلد
06:11 | 2021-02-05
05/02/2021 06:11:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تُصاب وزوجها بكورونا.. وتتلقى أبشع خبر بوفاة أعز الناس
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تُصاب وزوجها بكورونا.. وتتلقى أبشع خبر بوفاة أعز الناس
09:00 | 2021-02-05
05/02/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما قتلها خنقاً.. زوج زينة كنجو ينشر صورا مستفزة ويُعلّق: بتعرفي اني اشتقتلك ومش عم نام"
Lebanon 24
بعدما قتلها خنقاً.. زوج زينة كنجو ينشر صورا مستفزة ويُعلّق: بتعرفي اني اشتقتلك ومش عم نام"
10:32 | 2021-02-05
05/02/2021 10:32:49
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال كبير بين "أمل و"حزب الله" في الشياح (فيديو)
Lebanon 24
إشكال كبير بين "أمل و"حزب الله" في الشياح (فيديو)
16:56 | 2021-02-05
05/02/2021 04:56:23
Lebanon 24
Lebanon 24
العونيون يشكون: مشكلتنا مش بس مع جبران
Lebanon 24
العونيون يشكون: مشكلتنا مش بس مع جبران
09:00 | 2021-02-05
05/02/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
21:29 | 2021-02-05
وزارة الخارجية الفلسطينية: قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الولاية القضائية يوم تاريخي لمبدأ المحاسبة
21:27 | 2021-02-05
زعيم الأغلبية بمجلس النواب الأميركي: يجب محاسبة حزب الله على انتهاكاته ولبنان عانى كثيرا ويستحق السلام والحرية
21:12 | 2021-02-05
نتنياهو: قرار المحكمة الجنائية الدولية يضعف قدرة الدول الديمقراطية على الدفاع عن نفسها في مواجهة الإرهاب
21:06 | 2021-02-05
الخارجية السعودية ترحب بنتائج التصويت على تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة
20:56 | 2021-02-05
انتخاب عبد الحميد محمد دبيبة رئيسا للوزراء لفترة انتقالية في ليبيا
20:55 | 2021-02-05
الكويت ترحب بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة
فيديو
بعد أربع سنوات على وفاتها... حقق حلمه بلقاء زوجته ورقص معها! (فيديو)
Lebanon 24
بعد أربع سنوات على وفاتها... حقق حلمه بلقاء زوجته ورقص معها! (فيديو)
18:00 | 2021-02-05
05/02/2021 21:44:08
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة تهديد من قيادة "حماس" إلى إسرائيل (فيديو)
Lebanon 24
رسالة تهديد من قيادة "حماس" إلى إسرائيل (فيديو)
16:30 | 2021-02-05
05/02/2021 21:44:08
Lebanon 24
Lebanon 24
شبيهة السيدة فيروز توجه لها رسالة: انا وجه من دون اسم.. وهذه هي قصتي! (فيديو)
Lebanon 24
شبيهة السيدة فيروز توجه لها رسالة: انا وجه من دون اسم.. وهذه هي قصتي! (فيديو)
14:30 | 2021-02-05
05/02/2021 21:44:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact