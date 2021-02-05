أخبار عاجلة

الخارجية الأردنية ترحب بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية وتأمل نجاحها في إدارة المرحلة الانتقالية لحين إجراء الانتخابات

Lebanon 24
05-02-2021 | 20:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الخارجية السعودية ترحب بنتائج التصويت على تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة
lebanon 24
05/02/2021 21:44:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الكويت ترحب بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة
lebanon 24
05/02/2021 21:44:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصرية ترحب بنتائج التصويت على السلطة التنفيذية في ليبيا
lebanon 24
05/02/2021 21:44:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء فرز الأصوات في الجولة الأخيرة لاختيار أعضاء السلطة التنفيذية الليبية (سكاي نيوز)
lebanon 24
05/02/2021 21:44:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
21:29 | 2021-02-05
21:27 | 2021-02-05
21:12 | 2021-02-05
21:06 | 2021-02-05
20:56 | 2021-02-05
20:55 | 2021-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website