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المتحدث باسم البنتاغون: المراجعة العسكرية الجارية لن توقف التزاماتنا في العالم

Lebanon 24
05-02-2021 | 21:53
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