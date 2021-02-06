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واشنطن بوست عن مسؤول بالخارجية الأميركية: إدارة بايدن أشعرت الكونغرس بأنها ستحذف ⁧‫الحوثيين‬⁩ من قائمة الإرهاب

Lebanon 24
06-02-2021 | 02:59
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