ابو شرف لـ LBCI: اللقاحات الموجودة في السوق العالمية اظهرت قدرتها على خفض عدد الاصابات بكورونا وخلق مناعة كما ان نسبة العناية الاستشفائية تدنت لدى الاشخاص الذين تلقحوا

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