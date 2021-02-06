أخبار عاجلة

دياب أبلغ المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت باسم القيسي تجديد تعيينه رئيساً ومديراً عاماً للجنة الموقتة لإدارة واستثمار المرفأ لمدة 3 أشهر إضافية

Lebanon 24
06-02-2021 | 11:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
المجلس الأعلى للدفاع: تكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء استكمال ملف اعداد مشروع قانون لتشركة مرفأ بيروت الذي رفعته اللجنة المؤقتة لإدارة مرفأ بيروت لعرضه على مجلس الوزراء فور جهوزه
lebanon 24
06/02/2021 13:57:00 Lebanon 24 Lebanon 24
معجزة العام الجديد.. ليليان استفاقت من الغيبوبة بعد 5 أشهر على انفجار المرفأ!
lebanon 24
06/02/2021 13:57:00 Lebanon 24 Lebanon 24
انفجار المرفأ.. بدل إيجار منزل لـ800 عائلة لمدة 3 أشهر وهذه التفاصيل
lebanon 24
06/02/2021 13:57:00 Lebanon 24 Lebanon 24
دياب بحث مع القيسي في الوضع التشغيلي لمرفأ بيروت
lebanon 24
06/02/2021 13:57:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:24 | 2021-02-06
13:05 | 2021-02-06
12:57 | 2021-02-06
12:57 | 2021-02-06
12:56 | 2021-02-06
12:55 | 2021-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website