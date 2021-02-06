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إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل في انفجار ضخم في مبنى بمدينة بوردو الفرنسية

Lebanon 24
06-02-2021 | 12:06
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