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ظريف: عدم عودة واشنطن للاتفاق سيضر بسمعتها وعلى بايدن أن يتخذ خطوات سريعة للخروج من هذه الأزمة

Lebanon 24
06-02-2021 | 12:57
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