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أردوغان: أجلينا أكثر من 100 ألف مواطن من 141 دولة بسبب كورونا في أكبر عملية إجلاء في تاريخ تركيا

Lebanon 24
06-02-2021 | 19:06
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