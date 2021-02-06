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نيويورك تايمز تكشف عن شبكة تجسس إلكترونية دشنتها أبوظبي من محللين سابقين بوكالة الأمن القومي الأميركية

Lebanon 24
06-02-2021 | 19:49
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