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مدير العناية الطبية في وزارة الصحة جوزيف الحلو لـ"الجديد": تواصلنا مع إدارة المستشفى ومع عائلة نبيل الخراط وقد أكدت لنا عائلته أنه لم يحصل استهتار من قبل المستشفى والمريض أمضى فيها 20 يوماً

Lebanon 24
06-02-2021 | 20:39
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