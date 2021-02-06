مدير العناية الطبية في وزارة الصحة جوزيف الحلو لـ"الجديد": تواصلنا مع إدارة المستشفى ومع عائلة نبيل الخراط وقد أكدت لنا عائلته أنه لم يحصل استهتار من قبل المستشفى والمريض أمضى فيها 20 يوماً

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