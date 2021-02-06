في اتصال مع المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي، وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد يؤكد التزام بلاده بالعمل مع الإدارة الأميركية الجديدة لخفض التوترات الإقليمية

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