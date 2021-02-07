الراعي في عظة الأحد: ان اغتيال لقمان سليم هو اغتيال للرأي الحرّ وحان الوقت لوضع حد للسلاح المتفلت وندعو الدولة لكشف القاتلين والجهة التي حرّضت على القتل

Lebanon 24